Milan, Rebic risponde alle critiche: il messaggio sui social

Ante Rebic si è beccato numerose critiche dai tifosi per l’atteggiamento in campo e, soprattutto, nello spogliatoio. Ecco la sua risposta social.

Ante Rebic è stato pesantemente criticato in questi giorni dopo Milan-Napoli. Nel mirino il suo atteggiamento, scadente, in campo e le sue priorità all’interno dello spogliatoio rossonero nel corso del pre-partita.

Ha fatto il giro del web la sua immagine, insieme a Biglia e Kessie, con lo smartphone in mano. E oggi l’attaccante croato ha risposto alle critiche ricevute. Sul proprio profilo Instagram ha scritto questo messaggio: “Il sorriso è la miglior maniera per affrontare ogni problema, schiacciare ogni paura e nascondere ogni dolore”.

Il messaggio originale, in lingua inglese: “Smile is the best way to face every problem, to crush every fear and to hide every pain”. Vedremo se l’attaccante rossonero dalle prossime partite risponderà positivamente anche sul campo, se e quando verrà richiamato in causa. C’è bisogno di risposte sul terreno di gioco, più che via social.