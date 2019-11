Piatek non saluta i bambini, web infuriato: la foto

Criticato ampiamente per le prestazioni, Krzysztof Piatek è stato beccato anche per non aver dato il ‘cinque’ ai ragazzi rossoneri a San Siro.

Non bastassero le prestazioni negative ed i gol che tardano ad arrivare, Krzysztof Piatek ha fatto parlare male di sé anche per un’altra situazione recente.

L’attaccante del Milan è sulla bocca di tutti i tifosi, che lo indicano come il maggiore flop della rosa rossonera. Ma nelle ultime ore i ‘social’ si sono scatenati contro il polacco, reo di un gesto che non è affatto piaciuto.

Spunta un’immagine, nel sottopassaggio di San Siro a margine di Milan-Napoli, con Piatek che si rifiuta di dare il cinque ai bambini rossoneri, i ragazzi scelti ogni domenica per accompagnare i calciatori all’ingresso in campo.

Un saluto mancato che ha fatto scatenare l’ira del web nei confronti di Piatek, accusato di essere un calciatore sopravvalutato e allo stesso tempo anche strafottente per aver ignorato il saluto dei piccoli tifosi.

Un momento davvero grigio per l’ex Genoa, che non segna da Milan-Lecce in campionato e che ora viene attaccato anche per questo insolito ed inaspettato gesto che lo rende anche caratterialmente antipatico.

