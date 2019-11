Van Basten, saluto nazista in diretta: sospeso da Fox Sport

Momento davvero negativo per Marco Van Basten: l’ex campione rossonero, dopo il saluto nazista di cattivo gusto effettuato in diretta tv.

Guai seri per Marco van Basten: l’ex campione rossonero e olandese l’ha combinata grossa in diretta televisiva qualche giorno fa, scatenando l’ira di molti.

Van Basten ha utilizzato in maniera goliardica l’espressione ‘Sieg Heil‘, classico saluto nazista utilizzato ai tempi del Reich tedesco. Una battuta fatta per prendere in giro un collega giornalista per il suo modo particolare di parlare il tedesco.

L’ex Milan però è stato letteralmente bersagliato: molte le lamentale arrivate alla tv dopo l’intervento esagerato del commentatore.

Addirittura l’emittente Fox Sport, come riferito dalla Rai, avrebbe sospeso Van Basten dalle proprie trasmissioni, devolvendo una parte del suo stipendio alll’Istituto Olandese per la Documentazione di Guerra, archivio storico sulle vicende della seconda guerra mondiale.

Van Basten ha provato a giustificarsi così: “La mia intenzione era quella di ironizzare sullo strano tedesco di Hans Kraay (conduttore tv). E’ stata un’uscita infelice”. Speriamo comunque che l’opinione pubblica non crocifigga esageratamente il grande campione del passato.

Scivolone Van Basten: saluto nazista in diretta Tv