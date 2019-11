Vincitori Champions League e Libertadores: 4 ex Milan nella storia

Vincitori di Champions League ed Europa League. Solo dieci calciatori hanno vinto entrambi i trofei nella loro carriera, quattro dei quali sono ex Milan.

Copa Libertadores più Champions League, un’accoppiata da sogno per molti calciatori. Il prestigio del massimo trofeo europeo, il fascino della coppa del Sudamerica.

Vincere entrambi i trofei non è per tutti, anzi. Solo pochissimi calciatori ci sono riusciti nella storia, precisamente sono 10: ancora meno gli ex Milan, 4. Un resoconto interessante dei colleghi di Transfermarkt ha evidenziato proprio i calciatori che hanno avuto la bravura e l’onore di alzare i due prestigiosi trofei.

Dida, Roque Junior, Cafu e Ronaldinho cosa hanno in comune oltre all’essere brasiliani e aver giocato nel Milan? Che tutti e quattro hanno vinto sia Champions che Libertadores. Solo Ronaldinho tra questi non ha vinto, purtroppo, la Champions con il club rossonero: bensì con il Barcellona nel 2006. Il Gaucho vinse la Libertadores con l’Atletico Mineiro nel 2013.

Lo ricordiamo come se fosse ieri l’eroe di Manchester, Nelson Dida, che con le sue parate aiutò il Milan a battere la Juventus in finale nel 2003. In quella squadra erano presenti anche Roque Junior (eroica la sua permanenza in campo nei supplementari nonostante l’infortunio); e il grande Marcos Cafu. Presenti, eccetto Roque Junior, anche nel 2007 ad Atene contro il Liverpool.

Roque Junior vinse la Libertadores con il Palmeiras nel 1999; Cafu con il San Paolo nel 1992 e 1993; Dida invece con il Cruzeiro nel 1997. Tutti trionfi arrivati prima di quelli con il Milan di Ancelotti in Champions.

