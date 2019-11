Sky – Milan, novità dall’infermeria: le condizioni di Suso e Castillejo

News Milan: novità dall’infermeria di Milanello su Jesus Suso e Samuel Castillejo. Entrambi hanno saltato le ultime partite: ecco le loro condizioni.

Novità dall’infermeria rossonera sulle condiioni di Jesus Suso e Samuel Castillejo. Entrambi, seppur per motivi diversi, non avevano giocato contro il Napoli a San Siro domenica scorsa.

Nello specifico Suso aveva dato forfait pochi minuti prima del match per problemi intestinali. Era andato in panchina, ma nel secondo tempo è tornato negli spogliatoi per ulteriori problemi, senza poter dare il suo apporto nemmeno a partita in corso. Oggi – come riferisce Sky Sport 24 – Suso ha svolto la seduta d’allenamento con il gruppo.

Samuel Castillejo invece era reduce da una lesione al bicipite femorale, accusata nel match contro la Lazio. Lo spagnolo non era stato convocato contro il Napoli, ma ieri si era visto a Milanello ad allenarsi con il gruppo dalle foto pubblicate dal club rossonero. Oggi i colleghi di Sky riferiscono che Castillejo sta meglio, ma non ha ancora ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Dunque il suo recupero procede ma non è ultimato ancora.

