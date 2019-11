Pioli recupera Suso e Castillejo: staffetta in Parma-Milan?

Samuel Castillejo e Jesus Suso sono perfettamente recuperati. Stefano Pioli ne schiererà uno solo da titolare, ma è probabile una staffetta per i due spagnoli.

L’assenza di Jesus Suso e Samuel Castillejo nell’ultimo Milan-Napoli si è fatta sentire, anche e soprattutto per via dei sostituti parecchio scadenti.

Su tutti Ante Rebic, autore di una prestazione da dimenticare. Nel secondo tempo Pioli lo ha sostituito per mettere Franck Kessie e avanzare Lucas Paquetà ma con risultati non troppo soddisfacenti. Scelte praticamente obbligate visto che Castillejo non era stato convocato e Suso ha dato forfait a ridosso del calcio d’inizio per problemi intestinali.

I due spagnoli però sono rientrati e tornati a disposizione dell’allenatore. In settimana hanno svolto gli allenamenti con il gruppo e sono pronti per Parma-Milan. Saranno a disposizione di Stefano Pioli, che con alta probabilità schiererà uno dei due.

Suso è in vantaggio per un posto da titolare nel 4-3-3 rossonero. Probabile però una staffetta tra i due connazionali. C’è bisogno di freschezza e continuità nell’arco dei 90 minuti, perché il Parma è una squadra in forma e che in casa può creare non pochi pericoli ai rossoneri.

Repubblica – Milan-Ibrahimovic, nuovi dettagli: formula flessibile e bonus