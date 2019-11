Repubblica – Milan-Ibrahimovic, nuovi dettagli: formula flessibile e bonus

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sono sempre più vicini. Aggiornamenti da Repubblica sull’incontro tra il club rossonero, lo svedese e Mino Raiola.

Il Milan vuole Zlatan Ibrahimovic. Questo ormai è noto. L’accordo potrebbe arrivare presto, con lo svedese che attende l’incontro finale. Secondo quanto riferito da Repubblica.it, si attende un incontro Milan-Ibrahimovic-Raiola nei prossimi giorni, già entro la fine di questa settimana.

Da Casa Milan, però, non confermano uno sbarco di Ibrahimovic nelle prossime ore. Fonti vicine al club rossonero però riferiscono che la risposta dello svedese è attesa nella prima settimana di dicembre. Il Milan ormai ha formalizzato la sua offerta: 6 milioni netti nei prossimi 18 mesi – riporta Repubblica – e attende la risposta da Ibra.

C’è ancora distanza tra le parti però. Ibra e Raiola vorrebbero di più. Da indiscrezioni dei giorni scorsi si parla di una richiesta di 10 milioni per 18 mesi, ma i rossoneri sono fermi a 6 milioni. E già parliamo di una cifra parecchio esosa, molto simile a quella percepita ai LA Galaxy.

Pare ci possano essere eventuali bonus da aggiungere: “L’unica concessione potrebbe essere un innalzamento legato ai bonus relativi al raggiungimento di traguardi collettivi e individuali (dalla Svezia assicurano che il centravanti vorrebbe chiudere la carriera sollevando un altro trofeo). Ma il club rossonero – conclude Repubblica – non si discosterà troppo da quella cifra base”.

Ibra sta ancora valutando la sua forma fisica, se gli permetterà o meno di essere competitivo in Serie A. Il Milan a tal proposito ha proposto a Ibrahimovic una formula flessibile che consentirebbe al giocatore di fare il punto sulle sue condizioni fisiche a maggio, alla fine della stagione in corso. In modo da ridurre la portata definitiva delle considerazioni di queste ore che potrebbero precedere il suo ritorno.

