Ronaldo supera Maldini per presenze in Europa

Cristiano Ronaldo batte un altro record personale e supera lo storico capitano del Milan per presenze ottenute nelle coppe europee.

La Juventus vola in Italia ed in Europa, ma non grazie alla prodezze del suo calciatore più rappresentativo e celebrato.

Cristiano Ronaldo non vive un momento molto brillante in maglia bianconera, ma nonostante ciò continua a battere record personali ed a ricevere encomi da tutto l’universo calcistico.

Con il suo gettone di martedì in Champions League, per il match Juventus-Atletico Madrid, Ronaldo ha raggiunto quota 175 presenze in carriera nelle competizioni europee.

Una presenza che gli ha permesso di superare nella classifica ‘all-time’ Paolo Maldini: l’ex storico capitano del Milan, oggi direttore dell’area tecnica, è fermo a quota 174. In testa a questa particolare graduatoria c’è sempre Iker Casillas, portiere di Real e Porto con 188 gettoni.

La differenza è che CR7 ha raggiunto questo simbolico traguardo indossando quattro maglie diverse (Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juve) mentre Maldini ha giocato sempre con una maglia, quella rossonera.

