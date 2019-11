Calciomercato Milan | Il centrocampista del Barcellona: “Potrei andare via”

Calciomercato Milan | Arturo Vidal potrebbe lasciare il Barcellona. Il centrocampista cileno può tornare ad essere un pezzo pregiato sul mercato di gennaio.

Arturo Vidal spaventa il Barcellona e mette in chiaro i suoi programmi. Il calciatore cileno ex Juventus potrebbe tornare presto a far parlare di sé in chiave calciomercato.

Il classe ’87 gioca attualmente in blaugrana, dove ha disputato sempre gare di alto livello. Ma di recente Vidal non è più un personaggio centrale nel gioco del tecnico Valverde, denunciando proprio qualche fastidio per non essere considerato un titolarissimo.

Vidal ha ammesso in un’intervista all’emittente TV3 di poter anche pensare ad un futuro prossimo altrove: “Se a dicembre o al termine della stagione non mi sentirò importante dovrò prendere una decisione, voglio sentirmi ancora un giocatore di livello”.

Wegerup: “Ibrahimovic ama il Milan? Ecco la verità”

Vidal ed il possibile addio dal Barça: chance per il Milan?

In pratica il cileno ha fatto intendere come un addio da Barcellona non sia un’ipotesi così remota. I blaugrana infatti sembrano intenzionati più a puntare su calciatori giovani e di prospettiva, anche nel reparto mediano.

Un 32enne come Vidal potrebbe essere invece considerato solo un’alternativa di lusso. Troppo poco per chi come lui ha sempre vissuto le proprie esperienze calcistiche da protagonista assoluto.

Vidal diventa dunque automaticamente un possibile obiettivo di mercato per i club italiani, in particolare per le due squadre milanesi.

Sia Inter che Milan stanno cercando per gennaio un centrocampista esperto e pronto, una mezzala che abbia già una certa esperienza nel calcio che conta.

Un’occasione dunque, magari acquistabile anche low-cost: nel Milan di Pioli il cileno potrebbe essere utilizzato come intermedio di centrocampo a destra o come mediano davanti alla difesa, vista la sua duttilità tecnica elevatissima.

Tutto dipenderà dalla volontà del Barça, che dovrà decidersi: dare fiducia a Vidal e trattenerlo ancora, oppure cederlo al miglior offerente.