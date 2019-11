Gervinho recuperato per Parma-Milan: Conti dovrà neutralizzarlo

Gervinho sarà titolare nella formazione di Roberto D’Aversa in Parma-Milan. L’ex Roma ha superato l’infortunio e domenica Andrea Conti avrà un avversario scomodo.

Roberto D’Aversa potrà contare su Gervinho domenica in Parma-Milan. L’attaccante ivoriano si è allenato in gruppo negli ultimi giorni e dunque sarà a disposizione nel match di campionato allo stadio Ennio Tardini.

Il giocatore 32enne aveva saltato la trasferta di Bologna per un problema muscolare alla coscia sinistra. Si era infortunato nel corso della sfida contro la Roma, sua ex squadra. Inizialmente sembrava che fosse a rischio la sua presenza anche in vista della partita col Milan, invece Gervinho ha recuperato e sarà nella formazione titolare.

Forse la sua condizione fisica non sarà al 100%, però l’attaccante del Parma è un calciatore che può sempre creare pericoli. È veloce e abile nel dribbling, dunque la difesa rossonera dovrà stare molto attenta sabato allo stadio Ennio Tardini. Tra Serie A e Coppa Italia sono 5 i gol che ha realizzato in 13 presenze. E vanno aggiunti pure 3 assist, tutti in campionato.

Gervinho potrebbe essere la spina nel fianco della retroguardia del Milan. Nel 3-4-3 di mister D’Aversa agisce come esterno offensivo a sinistra, dunque probabilmente toccherà ad Andrea Conti affrontarlo. Il numero 12 rossonero può reggere la sfida in velocità, ma dovrà prestare attenzione nell’uno contro uno a non farsi “ubriacare” dai dribbling dell’ivoriano. Sarà interessante vedere il loro duello domenica pomeriggio.

