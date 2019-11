Milan, concorrenza per Martinez Quarta: richiesta alta del River Plate

CALCIOMERCATO MILAN MARTINEZ QUARTA | Il River Plate non fa sconti per il difensore che piace parecchio all’Inter

Il Milan è alla ricerca di un difensore che possa sostituire l’infortunato Duarte. Il brasiliano ne avrà per 3-4 mesi e la sua stagione può considerarsi davvero compromessa. Serve un rinforzo al centro e sul taccuino della dirigenza ci sono davvero parecchi nomi: quello che più stuzzica la fantasia del club rossonero sembra essere quello di Demiral della Juventus, che sta faticando a trovare spazio. Non mancano comunque le alternative e una di queste porta dritti in Sudamerica.

Nella lista della spesa di Maldini, Massara e Boban c’è anche Lucas Martinez Quarta. Il 23enne nativo di Mar del Plata si sta mettendo in mostra con la maglia del River Plate. Strapparlo al club argentino, però, non sarà per nulla facile: per portarlo in Italia servono ben 22 milioni di dollari, quelli della clausola rescissoria. Il River non ha alcuna intenzione di fare sconti.

Per il Milan c’è inoltre da fare i conti con un’importante concorrenza, quella dei cugini dell’Inter. Come riporta ‘Tyc Sports‘, si sarebbe mosso in prima persona Javier Zanetti. Il vice presidente dei nerazzurri lo ha osservato da vicino nella finale di Copa Libertadores tra il River Plate e il Flamengo.

