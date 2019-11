Ag. Callejon: “C’è tempo per parlare di futuro. Resta a Napoli a gennaio”

Calciomercato Milan: l’agente di José Maria Callejon ha parlato del futuro dello spagnolo, dato in uscita dal Napoli e accostato a numerose squadre, rossoneri compresi.

José Maria Callejon è in uscita dal Napoli. Almeno così si è detto in queste settimane, principalmente per via delle problematiche in casa azzurra in merito allo strappo tra dirigenza e calciatori.

Lo spagnolo è stato anche accostato al Milan, addirittura per gennaio. Ricordiamo inoltre che Callejon ha un contratto in scadenza a fine stagione, dunque è chiaro che il suo futuro potrebbe essere altrove. Oggi l’agente, Manuel Garcia Quilón, è stato intervistato dai colleghi di calciomercato.it e ha parlato del futuro del suo assistito.

Calciomercato Milan | Parla l’agente di Callejon

L’agente di Callejon ha voluto anzitutto precisare e commentare le indiscrezioni che volevano il calciatore lontano da Napoli già a gennaio, direzione Cina: “Non c’è alcuna trattativa in corso con club cinesi, Callejon non ha intenzione di partire a gennaio”.

Il giocatore non vuole cambiare squadra a gennaio, almeno queste sono le intenzioni rivelate dall’agente: “José pensa solo al Napoli, vuole far bene con la maglia azzurra che veste dal 2013 e a cui tiene tantissimo. C’è tempo per pensare al suo futuro e al suo contratto, ora conta il campo”.

Callejon è un classe 1987, il prossimo febbraio compirà 33 anni. È parecchio grande e andando in scadenza, come detto, nel giugno 2020, potrebbe rischiare di non trovare grandi squadre intenzionate ad acquistarlo.

Non lo aiutano nemmeno le ultime prestazioni in azzurro, non eccelse come in passato. Anche per via di una posizione più arretrata, da esterno nel 4-4-2 di Ancelotti, che lo limita a livello realizzativo.

Callejon era stato vicino al Milan nel 2017, durante la gestione cinese, con Massimiliano Mirabelli che più volte ha rivelato di volerlo acquistare. Dubitiamo che adesso, a 33 anni, lo spagnolo possa essere acquistato dal Milan. Ma vedremo cosa accadrà da qui alle prossime setttimane.

