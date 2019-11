Milan news, Castillejo: “Sempre carico, ora servono risultati” – VIDEO

Samuel Castillejo in questi giorni ha rilasciato un’intervista al canale tematico Milan TV. L’esterno offensivo spagnolo ha iniziato parlando del suo adattamento a Milano, poi ha commentato la recente cena di squadra che è servita per rendere più unito il gruppo. L’ex Villarreal ha ribadito che lavora con impegno e umiltà, anche se in campo non ha la possibilità di giocare con continuità. Pensa che avrà le sue opportunità. Domenica a Parma si aspetta una partita difficile e dunque il Milan dovrà stare attento. C’è voglia di vincere, con Stefano Pioli si sta lavorando bene e ora mancano solamente i risultati secondo Castillejo.

