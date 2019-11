Primavera, Milan-Entella 5-2: dominio rossonero, primo posto confermato

Il Milan Primavera non si ferma, continua a vincere e consolida il primato in classifica. Battuta 5-2 la Virtus Entella, una gara senza storia: il racconto.

Non si ferma il Milan Primavera di Federico Giunti. I giovani rossoneri continuano a vincere, consoolidando così il primato in classifica della Primavera 2. Battuta 5-2 la Virtus Entella, goleada milanista.

Gara senza storia sin dai primi minuti. I rossoneri dopo appena mezz’ora di gioco erano già sul 3-0: in gol Capanni e la doppietta di Emanuele Pecorino. Il primo tempo finisce proprio così. Nella ripresa il Milan continua a spingere e trova altri due gol: prima Daniel Maldini su calcio di rigore; poi ancora Luan Capanni, doppietta personale anche per lui. Negli ultimissimi minuti in gol gli ospiti con Oliveri e Villa.

Con questa vittoria il Milan Primavera di mister Federico Giunti sale a quota 26 punti in classifica dopo dieci giornate. Consolidato il primo posto.

