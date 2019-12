Bigon (ds Bologna): “Nessuna vera trattativa per Ibrahimovic”

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha smentito le voci di calciomercato sulla trattativa per Zlatan Ibrahimovic. Sullo svedese in pole position c’è il Milan.

Zlatan Ibrahimovic viene indicato come grande sogno di calciomercato non solo del Milan, ma anche del Bologna. Infatti, Sinisa Mihajlovic qualche giorno fa ha confermato i contatti.

Riccardo Bigon, direttore sportivo rossoblu, oggi a Sky Sport è stato interpellato sull’argomento. Queste le sue parole: «Le voci su Ibrahimovic non credo abbiano condizionato i nostri attaccanti. Sono stati rumors più mediatici che interni dalla società. Il mister ha spiegato come stanno le cose. Non c’è mai stata una vera e propria trattativa o un concreto movimento del club per provare a fare l’operazione».

Il dirigente del Bologna ha negato l’esistenza di una trattativa per portare Ibrahimovic in Emilia. Stando alle sue dichiarazioni, il dialogo è tra Mihajlovic e Zlatan. Il club non ha effettivamente parlato con il giocatore o con Mino Raiola direttamente, per adesso.

Invece, il Milan ha avuto contatto diretto con l’agente del 38enne centravanti svedese e ha offerto un contratto da 18 mesi a 6 milioni di euro complessivi. Si attende una risposta dell’ormai ex capitano dei Los Angeles Galaxy ora. Potrebbe arrivare prima di metà dicembre. Qualche segnale delle sue intenzioni è atteso già per il prossimo weekend. Non rimane che aspettare.

Theo Hernandez: “Sono contento, grazie tifosi. Incontro con Maldini speciale”