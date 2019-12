classifica marcatori milan

Theo Hernandez raggiunge Piatek al primo posto nella classifica marcatori del Milan. Il terzino francese è a quota tre gol con quello di oggi al Parma

Il Milan torna finalmente alla vittoria. Un mese dopo, la squadra di Stefano Pioli ritrova i tre punti. Lo ha fatto oggi, allo stadio Ennio Tardini, contro il Parma di D’Aversa. Tifosi soddisfatti anche per la prestazione del Diavolo, che ha nettamente dominato la gara dal primo all’ultimo minuto. Il problema è sempre lo stesso: il gol. Che è arrivato soltanto negli ultimi minuti con Theo Hernandez dopo una fortunata carambola.

Per il terzino francese è il terzo gol in campionato dopo quelli contro Genoa e Roma. Con questa rete l’ex Real Madrid diventa il capocannoniere del Milan insieme a Krzysztof Piatek, anche lui a tre gol ma chiaramente parliamo di ruoli completamente diversi… Un dato importante per Theo ma che non fa dormire sonni tranquilli a Pioli. Perché la statistica è preoccupante: un terzino, seppur offensivo come Theo, ha lo stesso numero di gol del centravanti. E, per di più, è anche il marcatore principale della squadra…

Marcatori Milan, la classifica completa

Theo Hernandez e Piatek migliori marcatori della squadra a tre gol quindi. Dopo di loro c’è Hakan Calhanoglu, fermo a due gol. Il turco oggi ha fatto una buona partita a Parma e ha provato tante volte il tiro verso la porta; è mancato però nella precisione, una cosa che, dal passaggio alla Bundesliga alla Serie A, ha un po’ perso. Dopo l’ex Bayer Leverkusen, quattro giocatori con un solo gol: Giacomo Bonaventura, Franck Kessie, Jesus Suso e Rafael Leao. Poi il nulla. Ed è questo uno degli aspetti più gravi su cui il Milan deve lavorare.

Krzysztof Piatek (3 gol) Theo Hernandez (3 gol) Hakan Calhanoglu (2 gol) Giacomo Bonaventura (1 gol) Jesus Suso (1 gol) Franck Kessie (1 gol) Rafael Leao (1 gol)

