Parma-Milan 0-1, la classifica di Serie A aggiornata | FOTO

Classifica Serie A aggiornata dopo Parma-Milan. Tre punti importante per i rossoneri ma la zona Europa è ancora molto lontana

Il Milan deve ripartire da Parma. Prestazione e finalmente anche risultato, la squadra di Stefano Pioli ha conquistato tre punti importanti allo stadio Tardini. Partita decisa da Theo Hernandez allo scadere: intorno al minuto 87, il terzino francese, in area di rigore, si ritrova la palla lì e di esterno sinistro insacca alle spalle di Sepe.

Di seguito vediamo la classifica aggiornata della Serie A dopo questa vittoria. Il Milan è a 17 punti ed è ancora lontano dal quarto posto in classifica, occupato al momento da Roma e Cagliari che però hanno una partita in meno. Con la vittoria di oggi la squadra rossonera potrebbe rilanciare le proprie ambizioni ma deve continuare a vincere.

Milan, zona Champions ancora lontana

Come abbiamo potuto vedere, la zona Champions League è ancora lontana. Al momento al quarto posto ci sono Roma e Cagliari. Entrambe non sono ancora scese in campo. I giallorossi lo faranno stasera contro l’Hellas Verona al Bentegodi; i sardi invece sono impegnati domani sera contro la Sampdoria. Due partite difficili ma alla portata per queste due squadre che hanno voglia di andare fino in fondo. La vittoria di oggi a Parma, però, aiuta il Milan a riprendere fiducia, anche perché c’è stata una gran bella prestazione.

Al Tardini i rossoneri hanno dominato in lungo e in largo ma fino al gol di Theo non erano riusciti a fare gol. Resta quello il problema da risolvere: Piatek ancora bocciato, meglio Leao quando è entrato anche se fa ancora fatica a riempire l’area di rigore. Una questione da risolvere nel più breve tempo possibile. Il successo di stasera darà maggior fiducia. Adesso testa al Bologna, gara in programma domenica prossima 8 dicembre.

