Conti: “Qui per vincere, oggi contano solo i tre punti” 

Parma-Milan, le parole di Andrea Conti nel pre partita del Tardini. L’esterno rossonero suona la carica in vista di una gara fondamentale per il Diavolo.

Parma-Milan, parola ad Andrea Conti nel pre partita del Tardini. Ancora titolare sulla corsia destra, il 25enne di Lecco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv.

Reduce dall’importante pareggio contro il Napoli, ora per il Diavolo è il momento di tornare a vincere: “Abbiamo lavorato bene in settimana, ci siamo allenato a dovere e abbiamo preparato al meglio questa gara”.

Massimo rispetto per un Parma da non sottovalutare, ma il Milan oggi ha una sola missione: vincere per ripartire. “Il Parma è un’ottima squadra, ma noi siamo qui per vincere. I tre punti sono la cosa più importante oggi. Ma dovremo stare attenti, poiché il Parma ti può punire in ogni momento. Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, abbiamo visto punti forti e deboli. Oggi cercheremo di fare una grande prestazione”.

Il giocatore ha poi rilasciato anche alcune dichiarazioni a Sky: “E’ una partita importantissima, quasi fondamentale. Veniamo da tre buone prestazioni contro grandi avversarie e dove ci sono stati anche dei miglioramento. Oggi affrontiamo una squadra tosta che sta facendo bene, ma siamo qui per vincere”.

