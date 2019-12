Milan, Kessie allontana le polemiche: favorito su Krunic

Dovrebbe tornare titolare dal 1′ minuto oggi Franck Kessie, centrocampista rossonero che fino a qualche giorno fa era considerato ormai fuori dal progetto.

Franck Kessie dovrebbe tornare a giocare da titolare. L’ivoriano allontana così le voci e le polemiche su un suo prossimo addio dal club rossonero.

In vista di Parma-Milan, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe ’96 sarà probabilmente in campo dal 1′ minuto.

Una sorta di premio da parte di Stefano Pioli, che nell’ultima settimana ha visto evidentemente un Kessie rinfrancato e molto più ‘dentro’ al suo progetto tecnico.

Non a caso l’allenatore del Milan aveva dichiarato, qualche giorno addietro, di puntare ancora su di lui: “Kessie è una risorsa, un calciatore da recuperare. Ma dipende tutto dal suo atteggiamento e dall’intensità che può darci”.

E proprio i comportamenti migliorati di Kessie lo rendono in pole per una maglia da titolare oggi allo stadio Tardini, in vantaggio nel ballottaggio di centrocampo con Rade Krunic. Nonostante il bosniaco sia stato tra i più brillanti dell’ultimo periodo, Pioli potrebbe seriamente preferirgli l’ivoriano.

In questa stagione Kessie ha saltato soltanto due gare, contro Lazio e Juventus, entrambe per scelta tecnica. Il suo ultimo (ed unico) sigillo in campionato risale a Genoa-Milan dello scorso 5 ottobre. Oggi dovrà sfruttare la chance e tornare ad esprimersi a buoni livelli nel ruolo di mezzala destra.

PIOLI INDICA L’OBIETTIVO: “L’EUROPA È IL GIARDINO DEL MILAN”