Massara: “Ibrahimovic? Sta valutando. Piatek stia sereno”

Parma-Milan, parla il Ds Frederic Massara. Intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita dello stadio Tardini, il dirigente rossonero ha toccato l’argomento Ibrahimovic e ha commentato l’attuale momento rossonero.

Non ci sono più scuse in casa Diavolo, bisogna ripartire e lo ha ribadito forte il direttore sportivo: “Bisogna ingranare un’altra marcia, tornare alla vittoria che ci manca terribilmente e trovare una classifica migliore. Così non si può andare avanti”.

Per quanto riguarda invece Ibra, Massara ha provato a dribblare così il quesito: “Non c’è nessuna trattativa e né un aggiornamento. In questo momento sta valutando il suo futuro, non c’è nessun tipo di sviluppo in questo momento”.

Da un bomber a un altro: nel frattempo c’è un Krzysztof Piatek che soffre. Questo il parere del dirigente: “Come tutti i bomber vive con sofferenze la mancanza di goal. E’ il suo pane. E’ difficile trovare la serenità così, ma alle volte si cade in questi circoli viziosi ma deve stare sereno perché sta giocando per la squadra. Sono certo che presto tornerà a continuare con continuità”.

Infine un riferimento ai 120 anni di storia ormai prossimi: “Tutti noi siamo consapevoli di questa storia gloriosa. Dobbiamo non solo rispettarla ma anche alimentarla con nuovi successi. Alle volte può essere un peso, ma i nostri ragazzi sono seri e lavorano. Sono sicuro che presto miglioreremo”.

