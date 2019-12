Conti, il post su Instagram infiamma i tifosi: pioggia di like

Il post su Instagram di Andrea Conti, il migliore in campo oggi contro il Parma al Tardini

Il Milan vola sulle fasce. Se Theo Hernandez decide la partita con il gol vittoria, dall’altra parte Andrea Conti è, per distacco, il migliore in campo. Una partita sublime quella del terzino destro rossonero. Che non l’ha mai fatta vedere a Gervinho, rientrato per questo match dopo l’infortunio. Una prestazione maiuscola in fase difensiva e propositiva in quella offensiva. Dopo la gara di oggi, possiamo dire che Conti è diventato senza dubbio un titolare del Milan.

Il giocatore poco fa ha pubblicato un post su Instagram. Subito una pioggia di like per lui: i tifosi hanno riconosciuto la sua grande partita e lo hanno “premiato” con tantissimi mi piace a questa foto. Questa la frase che accompagna il post di Conti sul famoso social network: “Lavorando si cresce. Lavorando si migliora. Lavorando ci si rialza. Stiamo crescendo, migliorando e ci stiamo rialzando… Avanti così“. Parole importanti quelle del giocatore ex Atalanta, che sta trovando finalmente un po’ di continuità dopo i tanti problemi fisici.

Milan, Conti scalza Calabria

La crescita di Conti era evidente nelle ultime partite. Con Parma–Milan, però, ha spazzato via ogni dubbio. E soprattutto ha scalzato Davide Calabria, ormai sempre più al secondo posto nelle gerarchie di Pioli. Per l’ex Primavera è il momento di stare in panchina dopo un lungo periodo da protagonista: anche a causa dei continui problemi fisici di Conti, Calabria non era mai in discussione con Gattuso e anche all’inizio di questa stagione. Poi però un calo vertiginoso e, in maniera direttamente proporzionale, i miglioramenti di Conti. E così l’avvicendamento è diventato automatico e inevitabile.

Ora l’obiettivo del giocatore è quello di confermarsi a questi livelli. Non sarà facile ma la strada intrapresa è quella buona. Il sogno restano gli Europei, ma al momento parte davvero molto indietro rispetto agli altri. Chissà, però: Roberto Mancini ha dimostrato di saper premiare chi si mette in mostra e magari lo farà anche con Conti. Ora testa soltanto sul Milan. La risalita è appena iniziata.

