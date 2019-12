Shevchenko apre: “Mi piacerebbe allenare in Italia dopo l’Europeo”

Andrij Shevchenko approda in Italia dopo l’Europeo? Fresco di una super qualificazione a Euro 2020, l’ex rossonero, oggi Ct dell’Ucraina, apre a un approdo in Serie A.

Andrij Shevchenko guarda all’Italia per il futuro, con pista preferenziale al Milan. E’ inevitabile. Così dopo un super girone alla guida dell’Ucraina, il Ct non esclude un approdo in Serie A dopo l’Europeo prossimo.

Intervenuto ai microfoni di Sky dopo il sorteggio, l’ex attaccante ne ha parlato apertamente: “Tornare a lavorare in Italia? Certo, è la mia seconda patria. Ora sono concentrato col mio impegno con l’Ucrain, ma volta finito mi piacerebbe davvero trovare una squadra da allenare in Italia”.

Ma il 43enne dribbla ogni riferimento al Diavolo. C’è spazio giusto per un commento: “Dico solo una cosa: forza Milan, sempre!”. Ma al di là della posizione cauta e rispettosa considerando anche l’attuale periodo del Milan, è risaputo che le sue principali attenzioni siano rivolte al club che gli ha cambiato la vita.

Del resto fu anche lo stesso Sheva ad ammetterlo lo scorso maggio: “Io sulla panchina rossonera? Beh sicuramente un giorno mi piacerebbe allenare il Milan: sono legatissimo alla società e ai tifosi. Adesso quasi tutti i miei ex compagni fanno gli allenatori, molti hanno allenato il Milan: magari tocca anche a me una volta”.

