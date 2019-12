Conti super in Parma-Milan: i voti dei quotidiani

Il terzino Andrea Conti ha strappato applausi ieri pomeriggio in Parma-Milan. Anche i quotidiani nazionali hanno apprezzato la sua prova.

Andrea Conti tra i migliori in campo di Parma-Milan. Un giudizio unanime dopo la prestazione di ieri pomeriggio al Tardini, che ha aiutato i rossoneri a ritrovare la vittoria.

Il difensore ex Atalanta è stato schierato ancora una volta titolare da Stefano Pioli. E Conti ha ripagato il proprio allenatore disputando una gara attenta, concentrata e difensivamente molto precisa, senza disdegnare qualche sortita offensiva.

La redazione di MilanLive.it ha premiato la prova di Conti, con un 7.5 come voto nelle consuete pagelle di fine gara. Ma anche i quotidiani nazionali oggi hanno elogiato il terzino classe ’94.

Sia il Corriere dello Sport che Tuttosport hanno assegnato un 7 pieno a Conti dopo la gara di Parma. Il giornale romano ha parlato del difensore come migliore in campo in assoluto, mentre il quotidiano torinese ha apprezzato il modo semplice con cui ha frenato Gervinho.

Il Corriere della Sera si accoda confermando il 7 in pagella: elogiato Conti per aver finalmente giocato da terzino puro, difendendo bene e coprendo con attenzione la fascia di competenza.

Meno positivo ma comunque più che sufficiente il giudizio della Gazzetta dello Sport. Un 6.5 assegnato a Conti, promosso per l’ottima prova soprattutto in fase di non possesso palla.

Tutte conferme di un momento davvero gratificante per Conti, abile a lasciarsi alle spalle i problemi fisici ed a guadagnarsi il posto da titolare.

