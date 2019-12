Milan, che fatica vincere: quinto successo di misura

Il Milan torna a vincere dopo circa un mese, ma lo fa sempre con un pizzico di sofferenza. In stagione ha sempre trionfato di misura.

Il Milan ieri ha vinto dopo circa un mese: 1-0 sul campo del Parma che risolleva il morale e, parzialmente, la classifica della squadra rossonera.

Si tratta del quinto successo stagionale per la formazione di Stefano Pioli. Su 14 incontri disputarti in campionato, il Milan ha collezionato dunque cinque vittorie, due pareggi e ben sette sconfitte. Non a caso la classifica vede i rossoneri soltanto all’undicesimo posto.

Un dato particolare riguarda i risultati ottenuti dal Milan: le cinque vittorie stagionali sono tutte arrivate con il minimo scarto. I rossoneri hanno sempre vinto di misura, dimostrando di non riuscire a dominare l’avversario di turno e di soffrire dal punto di vista del punteggio.

Prima dell’1-0 sul campo del Parma, il Milan aveva superato con fatica altre quattro compagini del suo campionato. Un segnale anche per la fase realizzativa: i rossoneri segnano troppo poco e non riescono a chiudere le partite con facilità.

Le cinque vittorie di misura del Milan 2019-2020:

2.a giornata MILAN-BRESCIA 1-0 (Calhanoglu)

3.a giornata VERONA-MILAN 0-1 (Piatek)

7.a giornata GENOA-MILAN 1-2 (Hernandez, Kessie)

10.a giornata MILAN-SPAL 1-0 (Suso)

14.a giornata PARMA-MILAN 0-1 (Hernandez)

