Milan, #Passion120: la storia della vostra passione – VIDEO

Il 16 dicembre 2019 il Milan festeggerà i 120 anni di storia. Il club ha già annunciato una maglia celebrativa firmata Puma per questa ricorrenza e anche una serie di iniziative dedicate. In queste ore è stato anche pubblicato un video che ha brevemente ripercorso alcune tappe storiche e ricordato figure indimenticabili. Un filmato da brividi che ogni tifoso dovrebbe vedere e condividere, perché merita veramente. Sicuramente il Milan pubblicherà altri contenuti interessanti per i propri fans nei prossimi giorni.

