Milan, ufficiale la maglia celebrativa per i 120 anni – FOTO

Oggi Puma ha reso nota la maglia celebrativa realizzata per i 120 del Milan. La classica divisa rossonera presenta le scritte dorate e verrà utilizzata nella sfida di campionato contro il Sassuolo a San Siro domenica 15 dicembre.

Sarà una partita molto particolare e che il club ci terrà a vincere. È importante farlo sia per questioni di classifica che per il 120° anniversario del Milan, fondato dall’inglese Herbert Kilpin assieme ad altri soci. Al Giuseppe Meazza saranno attesi tanti ospiti importanti, ex glorie rossonere che sono rimaste nella storia per il loro contributo dato a questi magici coloro.

Di seguito le foto della maglia celebrativa firmata Puma per il prossimo compleanno del Milan.

1 di 4

Di seguito il comunicato ufficiale Puma:

«PUMA celebra il 120° anniversario della fondazione dell’AC Milan con una nuova maglia celebrativa. Fondato dall’inglese Herbert Kilpin il 16 dicembre 1899, il Milan Foot-Ball and Cricket Club è stata la prima squadra di calcio nata a Milano ed è oggi riconosciuta come uno dei giganti del gioco. Con 48 importanti titoli, tra cui 7 Champions League, il kit rossonero ha regalato alcuni delle più grandi partite del mondo, incarnando eccellenza e passione.

La maglia presenta elementi di design che commemorano il 120° anniversario, inclusa l’iconica dichiarazione di fondazione del club di Herbert Kilpin: “Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari”. La storica frase è stampata sulle maglie per essere indossata con orgoglio dai giocatori, le caratteristiche aggiuntive includono la firma commemorativa e i punti salienti della maglietta in color oro.

La divisa AC Milan 120th Anniversary sarà in vendita oggi ed è limitata a 1.899 maglie numerate singolarmente presentate in una confezione speciale. Oltre al kit di gara, è disponibile una collezione più ampia con t-shirt, giacca sportiva T7, berretto, sciarpa e pallone da calcio tradizionale.

Il kit e la capsule collection del 120° anniversario sono disponibili per l’acquisto presso i negozi ufficiali AC Milan (Casa Milan Store, Milano Store Galleria San Carlo, San Siro Store, store.milan.com), PUMA.com, PUMA e i principali rivenditori di calcio».

Bigon (ds Bologna): “Nessuna vera trattativa per Ibrahimovic”