Calciomercato Milan, scout in Brasile per Everton – VIDEO

Everton Sousa Soares, noto anche come ‘Cebolinha’ in Brasile, continua ad essere seguito dal Milan. Dopo essere già stato oggetto del desiderio dell’ex dirigente rossonero Leonardo, adesso i colleghi brasiliani di Globoesporte rivelano che un emissario del club era presente in occasione della partita tra Gremio de Porto Alegre e San Paolo proprio per visionare Everton. Il 23enne esterno offensivo sarebbe ideale per il 4-3-3 di Stefano Pioli, ma ha una valutazione di mercato che supera i 40 milioni di euro e per il Milan l’operazione non si presenta facile. Sulle tracce del talento sudamericano pure due società della Premier League: il West Ham e…l’Everton.

