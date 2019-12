Mihajlovic sarà in panchina per Bologna-Milan

Sinisa Mihajlovic sarà in panchina per Bologna-Milan. Il tecnico serbo, nonostante la malattia, continua a lottare e farà di tutto per essere presente.

Settimana emiliana per il Milan, che dopo la trasferta contro il Parma, domenica prossima giocherà al Dall’Ara contro il Bologna. Da una parte all’altra dell’Emilia-Romagna dunque per i rossoneri. E per Stefano Pioli, ancora una volta, sarà una sfida nostalgica.

Il tecnico rossonero avrà la possibilità di condividere lo spazio tra le panchine con Sinisa Mihajlovic, che sarà in campo domenica sera. Il tecnico continua a combattere contro la leucemia, non si arrende e anzi risponde sempre presente quando può. Salterà la trasferta di Udine infrasettimanale per la Coppa Italia, ma sarà in panchina a supportare la propria squadra contro il Milan.

Il freddo è un nemico parecchio complicato per il mister, per questo non sarà in panchina a Udine e non lo è stato a Napoli, dove peraltro doveva anche affrontare un lungo viaggio. Secondo La Gazzetta dello Sport, non dovrebbero esserci problemi per Miha in Bologna-Milan.

Va però detto che in questi giorni il freddo sta aumentando ed essendo la sfida in serata, calcio d’inizio ore 20:45, non è così scontato che possa affrontare il freddo serale bolognese. Noi speriamo che il mister possa stare bene e guidare la sua squadra dalla panchina. Poi vedremo, da qui a domenica c’è ancora tempo per valutare e decidere.

Milan, allenamento in gruppo e gol per Paquetà – VIDEO