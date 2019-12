Richieste per Calabria e Rodriguez: il Milan valuta due sostituti

Nel calciomercato di gennaio il Milan valuterà offerte per Davide Calabria e Ricardo Rodriguez. Intanto studia già i profili adatti a sostituirli, eventualmente.

Andrea Conti si è preso il Milan. L’ex laterale dell’Atalanta sta avendo un rendimento finalmente convincente ed è diventato il titolare della fascia destra. Scordati gli infortuni, adesso si è aperto un nuovo capitolo per lui.

A farne le spese è Davide Calabria, al quale ha “soffiato” il posto. Il numero 2 rossonero era partito come titolare, però le prestazioni offerte sono state negative in questa stagione e ora è scalato al ruolo di riserva. Il terzino classe 1996 a gennaio dovrà valutare se rimanere a Milanello oppure andarsene.

Calciomercato Milan, Fiorentina e Siviglia su Calabria

Oggi Sportmediaset fa sapere che su Calabria c’è il pressing di Fiorentina e Siviglia. Il Milan è disponibile a sedersi al tavolo delle trattative di fronte ad offerte attorno ai 15 milioni di euro. Davide è un prodotto del settore giovanile e la sua cessione potrebbe consentire al club di mettere a bilancio una buona plusvalenza.

Nel caso in cui il trasferimento del terzino bresciano dovesse concretizzarsi, l’idea del Milan per sostituirlo è Paolo Ghiglione. Il 22enne del Genoa sta disputando un buon campionato e potrebbe diventare l’alternativa a Conti sulla fascia destra difensiva di Pioli. Sportmediaset non esclude uno scambio di prestiti che possa coinvolgere Krzysztof Piatek.

Calabria non è l’unico che può lasciare Milanello. Pure Ricardo Rodriguez ha perso il posto, scavalcato nettamente da Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Il terzino svizzero ha richieste dalla Bundesliga, dove ha già indossato la maglia del Wolfsburg. In particolare è lo Schalke 04 ad essere interessato a lui. Si attendono proposte concrete per avviare una trattativa.

In caso di addio di Rodriguez, un’opzione per il Diavolo sarebbe Layvin Kurzawa. Il 27enne francese ha un contratto in scadenza a giugno 2020 con il PSG. Può rappresentare una buona occasione nel mercato di gennaio.

