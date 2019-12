Coppa Italia, agli ottavi il Milan sfiderà la SPAL

Era attesa da SPAL-Lecce la sfidante del Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia. A spuntarla è stata la SPAL, che ha sconfitto i pugliesi con un netto 5-1.

È tempo di Coppa Italia, con il quarto turno che si è giocato tra ieri e oggi. In campo SPAL e Lecce, che si giocavano il passaggio del turno per sfidare il Milan.

Gara senza storie al Paolo Mazza di Ferrara, con la SPAL che già al primo tempo era avanti 4-0. In gol Igor, Paloschi, Murgia e Cionek. Nella ripresa c’è spazio per una reazione d’orgoglio dei pugliesi, che vanno in gol con Imbula al 55′. Nel finale c’è spazio per Floccari, che fissa il risultato sul 5-1 per la SPAL.

Sarà Milan contro SPAL dunque uno degli ottavi di finale della coppa nazionale. Il match si giocherà tra il 15 e il 22 gennaio 2020, ma non è ancora stato stabilito quale sarà il campo: se San Siro con i rossoneri in casa, o a Ferrara. Per la data ufficiale bisognerà ancora attendere.

Milan e SPAL si sono già sfidate a San Siro, in campionato chiaramente, in questo inizio di stagione. Era il 31 ottobre scorso, match vinto dai rossoneri 1-0 grazie al gol su punizione di Jesus Suso.

