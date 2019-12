FIFA 20 TOTW, Squadra della Settimana: niente Theo Hernandez

FIFA 20 TOTW | La squadra della settimana di FIFA 20 è stata appena annunciata. Non c’è Theo Hernandez come speravano i tifosi del Milan. Ecco la squadra completa.

EA Sports ha appena reso nota la Squadra della Settimana di FIFA 20 Ultimate Team, un evento molto atteso da tutti gli appassionati. C’è una brutta notizia per i tifosi del Milan: non c’è Theo Hernandez, il terzino rossonero che ha deciso la partita contro il Parma di domenica pomeriggio. La redazione della Electronics Arts non lo ha inserito in questo Team of the Week, che ha deluso un po’ le attese. Il giocatore più interessante è Virgil van Dijk, che con una doppietta ha regalato il successo al Liverpool contro il Brighton lo scorso week-end.

Il difensore olandese ha una valutazione di 91 ed è sicuramente il giocatore più ambito. Due giocatori della Serie A presenti: Ciro Immobile, proposto con un incredibile 88, e Mario Pasalic, l’ex Milan oggi in forza all’Atalanta con un 81. Ecco, di seguito, la schermata con l’intera squadra della settimana di questo mercoledì 4 dicembre:

Come possiamo vedere, non c’è Theo Hernandez, una decisione che alcuni tifosi non hanno preso bene sui social. Sarebbe stato il SIF, ovvero la seconda carta in forma. Oltre a Van Dijk, che sarà il giocatore più ambito inevitabilmente, c’è un ritrovato Dele Alli, il talento del Tottenham rivitalizzato dalla cura José Mourinho. L’inglese ha una valutazione di 86. Dentro anche Dani Carvajal, Fekir, Odegaard e Arnautovic. Ecco la squadra completa.

FIFA 20 TOTW, la squadra della settimana:

Cillessen 85 (Valencia)

Van Dijk 91 (Liverpool)

Carvajal 86 (Real Madrid)

Bender 83 (Bayer Leverkusen)

Alli 86 (Tottenham)

Fekir 86 (Real Betis)

Odegaard 82 (Real Sociedad)

Fischer 82 (Copenaghen)

Immobile 88 (Lazio)

Arnautovic 84

Mitrovic 84 (Fulham)

Costil 83 (Bordeaux)

Da Silva 82 (Rennes)

Shelvey (Newcastle)

Pasalic 81 (Atalanta)

Cornet 81 (Lion)

Embolo 81 (Borussia M’gladbach)

Pabon 81

Djalma 79

Son Jun Ho 78

Da Silva 75

Brustad 74

Lang 76 (Ajax)

