Calciomercato Milan, via Calabria e Rodriguez? Idee Ghiglione e Kurzawa – VIDEO

Il Milan a gennaio potrebbe cambiare qualcosa sulle fasce difensive. Infatti, ci sono due terzini che non sono incedibili e che potrebbero partire se arrivassero buone offerte. Si tratta di Davide Calabria e Ricardo Rodriguez. Sul primo ci sono Fiorentina e Siviglia, mentre lo svizzero piace in Bundesliga soprattutto allo Schalke 04. Cederli comporterebbe la necessità di doverli sostituire. Il Milan per la fascia destra pensa a Paolo Ghiglione del Genoa, invece per la sinistra a Layvin Kurzawa del Paris Saint-Germain. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e dunque può rappresentare un’interessante occasione di mercato.

