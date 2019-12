CALCIOMERCATO MILAN IBRA MERTENS | I rossoneri vogliono un goleador d’esperienza: resta viva la pista che porta a Mertens

E’ partito il countdown per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è il sogno di calciomercato del Milan. Tutte le attenzioni della dirigenza rossonera, per il momento, sono puntate sull’ormai ex bomber dei Galaxy. Sul tavolo un’offerta da 9,5 milioni di euro per 18 mesi: entro una decina di giorni la risposta definitiva. Il Milan è fiducioso e l’intervista rilasciata a ‘GQ’ fa ben sperare ma le sorprese con Ibra sono sempre dietro l’angolo. Napoli, Bologna – ma non è esclusa definitivamente la pista estera – stanno aspettando segnali dal calciatore.

Se la scelta di Ibrahimovic non dovesse essere il Milan, i rossoneri sarebbero chiamati a guardarsi attorno alla ricerca di un nuovo centravanti. I numeri dell’attacco rossonero d’altronde sono impietosi: Piatek e Leao hanno messo a segno solamente una rete a testa su azione (anche due rigori per il polacco). Troppo poco per una squadra che deve provare a centrare un posto in Europa.

IBRAHIMOVIC-MILAN, LE ULTIME NEWS

Milan, quanta concorrenza per Mertens

Il piano B sembra condurre in Italia. Il Milan monitora con attenzione la situazione legata a Mertens. Il Napoli non sta vivendo il suo miglior momento e il rinnovo di contratto per il belga è davvero lontano. L’attaccante ha un accordo fino al 2020 e i rossoneri sono pronti ad inserirsi per regalarsi un calciatore d’esperienza, capace di fare la differenza sotto porta.

Anche il Napoli sta pensando a Zlatan Ibrahimovic, potrebbe essere proprio Mertens a far spazio allo svedese, in un reparto davvero affollato, che conta anche Milik, Llorente, Lozano e Insigne. Tutto quindi sembra girare, ancora una volta, attorno allo svedese, che potrebbe cambiare il futuro dell’attacco del Milan.

Portare a Milano Mertens non sarà però per nulla facile. Sul belga, infatti, non ci sono solo i rossoneri. Anche Inter, Juventus e Roma stanno pensando all’attaccante. Ma attenzione alla pista estera: in Cina sono pronti a riempirlo di soldi e il classe 1987 potrebbe seriamente pensarci.

