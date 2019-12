Secondo alcune news di calciomercato provenienti dalla Francia, il Milan sta pensando a Toby Alderweireld del Tottenham per rinforzare la difesa a gennaio 2020.

A gennaio il Milan potrebbe effettuare un colpo in difesa. L’infortunio di Leo Duarte e le incertezze legate a Mattia Caldara impongono delle riflessioni all’interno della società.

Se il difensore ex Atalanta dimostrerà affidabilità, non è escluso che gli investimenti vengano concentrati in altri ruoli. Ma se le garanzie venissero a mancare, la dirigenza per evitare rischi sarebbe costretta ad intervenire. Per rinforzare il reparto difensivo l’ideale sarebbe un profilo esperto, visto che di esperienza ce n’è poca in squadra.

Calciomercato Milan, colpo Alderweireld dal Tottenham?

Manu Lonjon, giornalista di Yahoo Sports, sul proprio profilo Twitter ha scritto che il Milan potrebbe fare un tentativo per Toby Alderweireld. Il belga ha 30 anni e un contratto con il Tottenham in scadenza a giugno 2020. Può essere un’interessante occasione di mercato per più squadre a gennaio.

L’ex Ajax e Atletico Madrid ha le caratteristiche giuste per rappresentare un valore aggiunto nella difesa rossonera. Va detto che negli Spurs è un titolare e che con l’arrivo di José Mourinho il suo status in squadra non è cambiato. Il club londinese potrebbe provare a rinnovare il suo contratto, nonostante il giocatore sia richiesto.

Alderweireld al Tottenham percepisce un ingaggio da poco più di 4 milioni di euro netti annui. Tanti soldi, il Milan non gli offrirebbe mai lo stesso stipendio vista l’attuale politica societaria. Ad altre cifre, invece, si potrebbe ragionare. Comunque per adesso si tratta di un’indiscrezione e non è detto che il club rossonero compirà mosse concrete per assicurarsi il difensore centrale belga.

In estate c’era stato un tentativo della Roma, che poi virò su Chris Smalling del Manchester United. Adesso bisognerà vedere se, con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, ci sarà un assalto di alcune società per ingaggiare il calciatore. Non è escluso un rinnovo col Tottenham, che se lo terrebbe volentieri.

