Klopp: “Baresi elogia Van Dijk? Come essere incoronati dal Re”

Jurgen Klopp apprende con piacere del pensiero di Franco Baresi sul Pallone d’Oro a Messi anziché a Virgil Van Dijk: ecco le dichiarazioni dell’allenatore.

L’assegnazione del Pallone d’Oro a Lionel Messi ha fatto molto discutere. Non, chiaramente, per l’argentino che sappiamo tutti sia di un altro livello rispetto a tutti. Quanto per il fatto che, per la stagione di riferimento, il rendimento di Virgil van Dijk fosse stato superiore.

Tra questi va riportato il pensiero di Franco Baresi, il quale sul proprio profilo Twitter ha ricondiviso la foto di Messi con il Pallone d’Oro commentando: “Questa stagione il migliore è stato van Dijk del Liverpool”.

Oggi Jurgen Klopp ha commentato l’elogio di Baresi al suo difensore, e ha riferito: “Per un difensore, è come essere incoronati dal Re“. Ancora una volta l’allenatore tedesco dimostra grande rispetto verso chi ha fatto la storia del calcio quale il numero 6 del Milan.

Van Dijk può ritenersi dunque onorato di essere stato definito “il migliore della stagione” da Franco Baresi: da difensore a difensore, certi complimenti spesso contano più di qualche premio assegnato dalle votazioni di giornalisti, con tutto il rispetto.

