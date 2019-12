I consigli per il fantacalcio di Serie A, relativi alla 15.a giornata. Ecco la nostra TOP 11 scommesse, e riserve, e i giocatori del Milan da schierare.

MilanLive.it presenta la nuova rubrica settimanale dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati.

Nuovo appuntamento settimanale. Si parte oggi, venerdì, alle 20:45 con il big-match Inter-Roma. Come più volte ribadito, non si trattava (e non lo faremo nemmeno per questa giornata) di consigli “facili”, ma di vere e proprie scommesse. Di seguito le nostre proposte, prima sul Milan e poi sulla TOP 11 di scommesse per i fanta-allenatori temerari.

Consigli fantacalcio: tre proposte del Milan

RAFAEL LEAO – Che giochi titolare o subentri dalla panchina, il portoghese deve dare un segnale. La crisi di gol della squadra deve risolversi prima o poi, lui ha le capacità per far bene e Bologna potrebbe essere la serata della svolta.

HAKAN CALHANOGLU – Tanti tiri, pochi gol. Preferiremo il contrario sinceramente, tanti gol, pochi tiri. Serve più qualità, lo sappiamo, e non solo nei tiri. Dal turco ci aspettiamo anche un assist decisivo, una giocata di livello.

ALESSIO ROMAGNOLI – A Parma è andato vicino al gol con un colpo di testa nel primo tempo, domenica speriamo che possa segnare ed essere decisivo in zona gol. Fermo restando che deve tenere alto il muro difensivo.

Consigli Fantacalcio: TOP 11 scommesse Serie A

A noi le cose troppo scontate non piacciono. Per questo ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare: le classiche “scommesse”.

Modulo 3-4-3 : Sirigu; Hateboer, Cistana, Di Lorenzo; De Paul, Shakov, Verdi, Freuler; Ilicic, A. Donnarumma, Vlahovic

: Sirigu; Hateboer, Cistana, Di Lorenzo; De Paul, Shakov, Verdi, Freuler; Ilicic, A. Donnarumma, Vlahovic Altri consigli: Gabriel, Izzo, Toljan; Hernani, Kurtic; Gabbiadini, Sansone.

Un consiglio per i fanta-allenatori temerari, che hanno in rosa qualcuno dei giocatori sopracitati. Schierateli e non ve ne pentirete. Al fantacalcio vince chi rischia e tenta anche l’improbabile a volte.

Va da sé che ci sono altri giocatori che vanno schierati, quelle famose “certezze” che non posso restare in panchina. A prescindere dall’avversario e dal momento in cui si trovano.

