Calciomercato Milan, Kessie tra Serie A e Premier League – VIDEO

Franck Kessie rischia la cessione nel calciomercato di gennaio 2020. Il suo rendimento non sta convincendo il Milan, pronto ad ascoltare eventuali offerte. Il club spera di incassare 25-30 milioni di euro dalla vendita del centrocampista ivoriano, a cui non mancano estimatori nonostante le prestazioni poco esaltanti di questa stagione. In Serie A ci sono Napoli e Fiorentina a monitorare la sua situazione, mentre in Inghilterra hanno manifestato interesse il Wolverhampton e il West Ham. Per adesso nessuna proposta concreta, però con l’avvicinarsi della finestra invernale del mercato qualche società potrebbe bussare alla porta del Milan per Kessie.

