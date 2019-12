Coppa Italia, ottavi di finale: data e orario di Milan-Spal

Oggi sono andati in scena i sorteggi per la TIM Cup 2019-2020, in particolare per sedi e orari degli ottavi di finale.

Oggi alle ore 15, presso gli uffici della Lega Calcio, sono andati in scena i sorteggi per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020.

Tale sorteggio non ha riguardato gli accoppiamenti, decisi fin dalla stipula del tabellone generale a giugno scorso. E’ stato invece deliberato le sedi e gli eventuali giorni in cui si disputeranno le oto gare in questione.

Il Milan affronterà la Spal, che ha battuto il Lecce nel quarto turno di qualificazione. Il sorteggio odierno ha stabilito che il match si disputerà in gara unica a San Siro, dunque nella tana dei rossoneri.

Ancora incerta la data di Milan-Spal: le otto sfide si giocheranno tra il 15 ed il 22 gennaio. Dunque la squadra di Stefano Pioli dopo la sosta avrà anche questo impegno non da sottovalutare.

Ecco tutte le sfide valide per gli ottavi di finale:

Napoli-Perugia (stadio San Paolo)

Lazio-Cremonese (stadio Olimpico)

Fiorentina-Atalanta (stadio A. Franchi)

Inter-Cagliari (stadio San Siro)

Milan-Spal (stadio San Siro)

Torino-Genoa (stadio Grande Torino)

Parma-Roma (stadio E. Tardini)

Juve-Udinese (Allianz Stadium)

CALDARA PRONTO AL RIENTRO: IL PEGGIO E’ ALLE SPALLE