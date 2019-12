Nesta: “Milan, Ibrahimovic uomo giusto. Allegerisce chi gli sta vicino”

Alessandro Nesta promuove il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L’ex difensore, ora allenatore del Frosinone, ha anche spiegato perché.

Da ex compagno, Alessandro Nesta conosce bene l’importanza di avere uno come Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio. Ora allenatore, l’ex difensore rossonero ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato proprio dello svedese.

Il Milan ha intenzione di riportarlo in Italia, dopo l’esperienza al Manchester United prima e in MLS con i LA Galaxy poi. Adesso Ibra è svincolato, e c’è una trattativa già avanzata tra i rossoneri e l’agente Mino Raiola. Nesta ora allena il Frosinone, e dopo la sconfitta della sua squadra contro il Parma in Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

Anzitutto ha risposto ad una domanda su Zlatan: “Io credo che Ibra sia il giocatore giusto per il Milan in questo momento. Alleggerisce chi gli sta vicino. Un giocatore così serve. Un personaggio forte”.

Un po’ fuoriluogo dopo una sconfitta, ma comunque a Nesta è stato chiesto anche se un giorno sogna di allenare il Milan, come già successo a suoi ex compagni: “Io allenare il Milan? Ora sono fortunato a guidare il Frosinone, ce ne vuole per arrivare fino a lì“.

