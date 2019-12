Commisso: “Gattuso mi piace. Fiducia a Montella? Per ora sì”

Gennaro Gattuso è nel mirino di almeno due club italiani. Napoli e Fiorentina. Oggi Rocco Commisso, presidente viola, ha parlato dell’ex allenatore del Milan.

Gennaro Gattuso è “svincolato” dal ruolo di allenatore dallo scorso giugno, quando ha dato l’addio al Milan. Addio che, col senno di poi, è stato parecchio doloroso per i rossoneri che si son trovati a perder tempo con Marco Giampaolo.

Ora Gattuso è cercato da almeno due club italiani. Il Napoli, con Carlo Ancelotti sempre più in bilico per via di lotte interne tra società e calciatori, e la Fiorentina di Vincenzo Montella che continua a navigare nella mediocrità. Oggi Rocco Commisso, presidente viola, ha parlato proprio di Gattuso: “Mi piace assai”, ha riferito. E ha anche avvisato Montella: “Fiducia sì, per ora…”.

Il presidente viola, in passato vicino ad acquistare il Milan, ai microfoni di Rai 2 ha rilasciato queste dichiarazioni: “Gattuso è calabrese come me, e pure grintoso come quando giocavo a calcio. Io non ero un grande calciatore ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai. Esonero di Montella? Non mi sono piaciute le ultime tre partite di campionato, vediamo cosa succederà a Torino. Ma per ora Montella ha la mia fiducia”.

Pioli su Ibrahimovic: “Ho chiesto un altro regalo di Natale”