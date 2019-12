Pioli su Ibrahimovic: “Ho chiesto un altro regalo di Natale”

Stefano Pioli snobba ancora le domande su Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico del Milan preferisce focalizzarsi sulla prossima partita.

Stefano Pioli snobba Zlatan Ibrahimovic. O meglio preferisce glissare sulle numerose domande riguardanti il centravanti svedese.

Durante la conferenza stampa odierna, andata in scena a Milanello, Pioli è stato chiaro. Conta il gruppo ed il Milan a sua disposizione, con testa focalizzata sul match di Bologna.

Ma non sono mancate le domande sul possibile arrivo di Ibrahimovic a gennaio. Il tecnico del Milan però ha fornito una risposta piccata e singolare.

“Ibrahimovic? Babbo Natale arriva il 25 dicembre – ha detto ironicamente Pioli – Ma voi parlate del suo possibile arrivo al Milan da ottobre-novembre”.

Il pensiero ‘natalizio’ di Pioli è un altro: “Fosse per me il regalo di Natale ideale sarebbero i tre punti domani, contro il Bologna”. Dunque l’allenatore del Milan si dichiara affatto deconcentrato dalle voci sull’eventuale approdo di Ibra.

E c’è chi addirittura in sala stampa ha tirato in ballo la statua di Ibrahimovic, danneggiata dai suoi ex tifosi del Malmö. “Sei venuto davvero fin qui per questa domanda? Preferisco pensare al bell’albero di Natale che ho visto in Piazza Duomo” – ha detto Pioli cercando di non cadere nelle domande provocatorie e insensate di certi cronisti.

