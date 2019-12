Serie A, Bologna-Milan: probabili formazioni – VIDEO

Domenica allo stadio Renato Dall’Ara si gioca la partita di campionato Bologna-Milan. Stefano Pioli confermerà la formazione con il modulo 4-3-3. Davanti a Donnarumma la difesa composta da Conti, Musacchio, Romagnoli e Hernandez. A centrocampo sembrano certi del posto Bennacer e Bonaventura, mentre per l’altro c’è il ballottaggio Krunic-Kessie. In attacco Suso e Calhanoglu esterni, con Piatek favorito su Leao come punta centrale. Sinisa Mihajlovic risponderà con un 4-2-3-1. In porta Skorupski, quartetto difensivo Tomiyasu-Bani-Danilo-Denswil, mediana con Poli e Schouten. Batteria di trequartisti costituita da Skov Olsen, Dzemaili e Sansone. Palacio centravanti.

Milan, Pioli: “Tifo per Mihajlovic. No alle due punte, Piatek funzionale”