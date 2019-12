Tris Milan, steso il Bologna: ritorno al gol per Piatek

Stasera allo stadio Renato Dall’Ara si è disputata Bologna-Milan, partita valida per la 15esima giornata del campionato Serie A 2019/2020. Sinisa Mihajlovic e Stefano Pioli affrontavano il rispettivo passato.

Successo per i rossoneri, che in Emilia vincono 3-2. In gol Krzysztof Piatek, Theo Hernandez e Giacomo Bonaventura. Per i padroni di casa autorete dello stesso Hernandez e marcatura di Nicola Sansone. 3 punti fondamentali per il Diavolo, che si porta al decimo posto della classifica con 20 punti, a -1 dal Napoli.

Serie A, Bologna-Milan 2-3: cronaca e risultato finale della partita

Al 2′ errore di Theo Hernandez, che regala palla a Skov Olsen e il danese successivamente arriva al tiro col sinistro trovando Donnarumma pronto alla parata facile. Un inizio di partita abbastanza equilibrato, entrambe le squadre giocano palla a terra provando ad innescare i propri giocatori più tecnici.

Al 13′ calcio di rigore per il Milan. Piatek viene tamponato in area da Bani e l’arbitro Chiffi concede il penalty. Dal dischetto lo stesso Piatek non sbaglia, spiazza Skorupski e porta i rossoneri avanti 1-0. Dopo la rete la formazione di Pioli appare sbloccata e gioca bene, però non crea pericoli concreti.

Al 27′ Kessie serve bene Calhanoglu, che calcia prima intenzione rasoterra col destro non inquadrando la porta. Due minuti dopo punizione da buona posizione per il Bologna, ma Palacio calcia sulla barriera. Al 32′ gol di Hernandez! Grande assist di Suso per il taglio perfetto in area di Theo, che fa 2-0! Al 39′ giocata personale di Bonaventura, che sul tiro-cross trova Skorupski attento. Al 40′ autogol dello stesso Hernandez sugli sviluppi di un corner, il Bologna accorcia.

Nessun recupero, al 45′ l’arbitro Chiffi fischia la fine del primo tempo. Milan avanti 2-1 a Bologna. La squadra di Pioli ha giocato meglio e avrebbe dovuto chiuder con un vantaggio di due gol, ma è stata beffata da una sfortunata autorete.

Dopo l’intervallo Mihajlovic toglie Schouten e mette Svanberg. Al 46′ Bonaventura fa 3-1 con un preciso tiro di sinistro dal limite dell’area. Al 50′ Donnarumma bravo a coprire il suo palo sul tiro di Poli da posizione defilata in area. Sette minuti dopo botta al volo di Calhanoglu col destro, Skorupski respinge coi pugni. Al 59′ bella azione personale di Bennacer, che poi serve Piatek e il tiro del polacco da limite viene deviato in corner.

Al 63′ Sansone ci prova dalla distanza, pallone alto. Mihajlovic mette Santander al posto di Dzemaili per avere una scossa. Un minuto dopo Skov Olsen si libera al tiro, ma calcia centralmente e Donnarumma para senza problemi. Al 69′ Svanberg da buona posizione calcia altissimo. Il Milan cerca di gestire, ma i rossoblu cercano il gol della speranza.

Al 70′ Pioli mette Biglia al posto di Bennacer. Il Bologna continua a provare a creare pericoli, però i rossoneri si difendono bene. Al 78′ Mihajlovic inserisce Orsolini per Skov Olsen, invece Pioli sostituisce Bonaventura con Paquetà. All’80’ bella palla messa in mezzo da Orsolini per il colpo di testa di Bani, che manda alto da posizione favorevole.

Chiffi concede rigore agli emiliani per fallo di Hernandez su Orsolini. All’84’ dagli 11 metri Sansone batte Donnarumma, che aveva intuito la traiettoria ma non è riuscito a respingere. Pioli inserisce Castillejo al posto di Calhanoglu, stanco e che aveva chiesto il cambio.

Cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro. Il Milan ha due grandi occasioni per fare poker, ma Castillejo le spreca. Un’altra capita a Theo Hernandez, murato da Skorupski. Alla fine i rossoneri possono esultare per la vittoria a Bologna.