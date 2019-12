Milan, contatti con gli agenti di Theo Hernandez: le ultime

Il Milan recentemente ha avuto modo di parlare con l’entourage di Theo Hernandez per ribadire l’importanza dell’ex Real Madrid nella squadra anche per il futuro.

Theo Hernandez è certamente una delle rivelazioni più positive del Milan e in generale del campionato di Serie A. Un terzino sinistro che sa essere devastante sulla fascia e anche segnare dei gol.

Ieri sera a Bologna ha segnato la quarta rete in questa stagione. È alla pari con Krzysztof Piatek, che però ha calciato tre rigori. Il vero bomber della squadra rossonera è l’ex Real Madrid, voluto fortemente da Paolo Maldini in estate. Un investimento da 20 milioni di euro che si sta rivelando azzeccato.

Calciomercato Milan, rifiutata qualsiasi offerta per Theo Hernandez

Ovviamente le prestazioni di Hernandez sono sotto gli occhi di tutti, compresi quelli dei vari top club europei. Non sarebbe sorprendente se a fine stagione dovesse arrivare qualche offerta per il giocatore, nel caso in cui il livello di rendimento proseguisse sul trend che stiamo vedendo finora.

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, a calciomercato.com ha rivelato che il Milan nell’ultima settimana ha avuto contatti con gli agenti di Theo. È stata ribadita l’incedibilità del calciatore, anche se dovessero arrivare proposte particolarmente ricche. Il club crede fortemente in lui e lo ritiene un pilastro della squadra sia per il presente che per il futuro.

L’entourage di Hernandez ha registrato la volontà della dirigenza e il terzino francese ha gradito la presa di posizione netta. Il Milan fa benissimo a blindare il proprio gioiello, un elemento dal quale sicuramente ripartire anche nella prossima stagione.

Intanto c’è questa da disputare e concludere meglio possibile. Purtroppo il Milan è partito malissimo, però adesso è in ripresa anche grazie all’apporto di Theo. Dopo aver deciso la vittoria a Parma, è stato determinante pure a Bologna. Ha commesso anche due ingenuità difensive e su questo dovrà lavorare per diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Paolo Maldini disse che aveva il potenziale per essere un top player. Sta a lui…

Calciomercato Milan, dalla Spagna: Maldini incontra il Barcellona