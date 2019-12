Il Milan irrompe su Jean-Clair Todibo: come riferisce il quotidiano Sport, il Dt Paolo Maldini ha già incontrato il Barcellona e a breve ci sarà la prima offerta rossonera.

Il Milan punta Jean-Clair Todibo per gennaio, e c’è già stato un incontro col Barcellona. La notizia arriva dalla Spagna e porta la firma del quotidiano Sport.

Come si apprende infatti dal giornale catalano, si registra un inserimento del Diavolo per il difensore francese classe 99 finito sul mercato. L’ex Tolosa non si è adattato nel contesto blaugrana, e ora la società sarebbe pronta a monetizzare già nell’imminente sessione invernale.

Milan, incontro col Barcellona per Todibo

L’asse Milan-Barcellona sarebbe caldo, tanto che venerdì scorso – riferisce il quotidiano – il direttore sportivo Eric Abidal e il suo assistente Ramon Planes erano nel capoluogo lombardo. I due dirigenti, approfittando della visita in città, hanno incontrato anche l’Inter.

Il vertice rossonero ha visto protagonista Paolo Maldini, col Dt milanista intento nel rinforzare la squadra in vista dell’anno nuovo. E con l’infortunio di Léo Duarte e un Mattia Caldara sulla via del recupero, anche un rinforzo difensivo sarebbe ben accetto oltre che al sogno Zlatan Ibrahimovic.

Nell’incontro si è così parlato delle condizioni, con la dirigenza spagnola che preme per una cessione definitiva ma con un diritto di recompra per il futuro. Gli spagnoli, infatti, nonostante tutto, credono ancora nel talento transalpino e non vorrebbero perderne il controllo in vista del domani. A breve – assicura Sport – ci sarà la prima offerta rossonera.

Tuttavia, al di là dell’inserimento milanista, è il Bayer Leverkusen la squadra in pole position per 19enne. I tedeschi sarebbero anche pronti a soddisfare la richiesta di circa 10 milioni di euro, ma ciò che non convince è appunto la clausola richiesta riguardante il futuro. Sullo sfondo, inoltre, c’è anche il Watford.

Piatek, niente uscita a gennaio: “Ibra? Possiamo giocare insieme”