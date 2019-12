Classifica Serie A, Milan a sinistra: non succedeva da settembre

Balzo in avanti in classifica per i rossoneri dopo le due vittorie in terra emiliana. Ora la situazione è meno grigia di alcune settimane fa.

Il Milan torna nella parte sinistra della classifica. Quella che spetta alle squadre più forti e competitive del torneo.

Dopo essere stata troppo spesso relegata nell’anonimato, la formazione di Stefano Pioli fa un balzo avanti significativo. Tutto grazie alle due vittorie consecutive in terra emiliana.

Prima l’1-0 sul Parma, poi il 3-2 di ieri sera a Bologna. Due successi faticosi ma meritati per un Milan convalescente, ma con chiari segnali di ripresa.

La classifica di Serie A attuale recita: Milan al 10° posto, con 20 punti conquistati in quindici incontri. Stessa posizione del Torino, che però al momento è avvantaggiato dallo scontro diretto vinto alla quinta giornata.

Milan dunque che passa dalla parte sinistra del tabellone. Un discreto viatico per cercare di risollevarsi definitivamente, anche se c’è molto da fare e conquistare prima di dirsi soddisfatti.

Piatek e compagni non veleggiavano in certe zone di classifica addirittura da settembre scorso. Dopo le due vittorie consecutive con Brescia e Verona il Milan si attestata al 7° posto. Piazzamento perso rapidamente per via dei k.o. successivi con Inter, Torino e Fiorentina.

