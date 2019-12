Champions League, Inter eliminata: va in Europa League

L’Inter è fuori dalla Champions League. Niente impresa per gli uomini di Antonio Conte, sconfitti questa sera dal Barcellona a San Siro. 2-1 il risultato finale: Carlos Perez sblocca, Lukaku pareggia e Ansu Fati, appena entrato, la decide. Un ko che costa carissimo ai nerazzurri: il Borussia Dortmund vince contro lo Slavia Praga e vola agli ottavi, mentre l’Inter va in Europa League. In un San Siro da record (incasso più alto di sempre in Italia), i cugini non sono riusciti a fare risultato questa sera. Girone chiuso al terzo posto in classifica: il Barcellona si qualifica agli ottavi da primo, il Borussia Dortmund da secondo. Un rospo difficile da ingoiare per Conte e i suoi.

Il Napoli, invece, non sbaglia. Gli azzurri hanno battuto 4-0 il Genk al San Paolo e hanno staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione. Potrebbe esser stata l’ultima partita di Carlo Ancelotti sulla panchina dei partenopei: domani mattina l’incontro con Aurelio De Laurentiis che gli proporrà la risoluzione contrattuale. C’è già l’accordo con Gennaro Gattuso per sostituirlo: Rino, dopo i 18 mesi intensi sulla panchina del Milan, raccoglierà l’eredità del suo maestro per condurre gli azzurri fino alla fine della stagione. Un compito difficile ma per uno come lui niente è impossibile.

LEAO, POST ENIGMATICO SUI SOCIAL. I TIFOSI: “SVEGLIATI!”

Champions League, le squadre già qualificate

Napoli e Liverpool agli ottavi di finale, così come Barcellona e Borussia Dortmund. L’Inter, come detto, se ne va in Europa League. Fra le italiane c’è la Juventus, che ha già staccato il pass da diverse settimane. Per quanto riguarda l’Atalanta bisognerà attendere le gare di domani sera. Le altre qualificate agli ottavi sono le seguenti:

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Bayern Monaco

Tottenham

Manchester City

Juventus

Liverpool

Napoli

Barcellona

Borussia Dortmund

Lipsia

Lione

Valencia

Chelsea

MILAN, OCCHI IN CASA PSG: PAQUETA’ PEDINA DI SCAMBIO