Incasso Inter-Barcellona, cifra record per il calcio italiano

Inter-Barcellona, ultima partita del girone di Champions League: nuovo record d’incasso nella storia di San Siro e del calcio italiano.

Non sarà sold-out, ma basta per stabilire un nuovo record nella storia del calcio italiano: l’incasso per Inter-Barcellona è il più alto a livello economico di sempre. Tra i 7,5 e gli 8 milioni di euro la cifra record.

Il settore ospiti con i tifosi del Barcellona sarà semi-vuoto, anche per “colpa” del fatto che i blaugrana sono già matematicamente qualificati e al primo posto nel girone. Peraltro non ci sarà nemmeno Leo Messi, l’unico per cui vale la pena guardarsi anche solo un banale riscaldamento.

Il 6 volte Pallone d’Oro non è stato nemmeno convocato. Un vantaggio per l’Inter di Antonio Conte, costretta a vincere (dando per scontato che il Borussia Dortmund vinca in casa contro lo Slavia Praga) per ottenere il pass alla finale finale della Champions.

Un’incasso record che si avvicina agli 8 milioni di euro, frutto chiaramente dei prezzi molto alti per acquistare i tagliandi. I tifosi dell’Inter, carichi e orgogliosi della propria squadra, non hanno guardato al portafogli. Una cifra incredibile per una sola partita, che supera i 6 milioni di euro incassati per Inter-Juventus di qualche mese fa.

