Napoli, ufficiale: Ancelotti esonerato, domani l’annuncio di Gattuso

L’esonero di Carlo Ancelotti era ormai nell’aria, nonostante la vittoria di oggi e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il Napoli non ha aspettato domani mattina: qualche minuto fa è infatti arrivato l’annuncio ufficiale del club su Twitter. Si interrompe così il rapporto fra l’ex Milan e i partenopei. Domani mattina dovrebbe esserci l’annuncio di Gennaro Gattuso come erede. Ancora un ex rossonero quindi sulla panchina del Napoli. Che avvia così un nuovo ciclo dopo quello targato Ancelotti durato soltanto un anno e mezzo.

Ecco di seguito il tweet della società azzurra per annunciare l’esonero di Ancelotti:

“La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti“.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

Come detto, domani è il Gattuso-day. Pronto per lui un contratto da 6 mesi più 12. Rino, reduce dai 18 mesi sulla panchina del Milan, si appresta così a raccogliere questa nuova e importante sfida della sua carriera. Il Napoli va risollevato e non è facile riuscirci. Per l’ex centrocampista rossonero, però, nulla è impossibile. Facciamo un enorme in bocca al lupo a Gattuso, che da domani sarà un avversario del Diavolo, così come ad Ancelotti, a cui è stata data l’intera responsabilità dei pessimi risultati dell’ultimo periodo. Si è parlato di un possibile ritorno in Premier League per lui, con l’Arsenal pronto ad affidargli la panchina fin da subito. E chissà se Paolo Maldini non ci stia facendo un pensierino per la prossima stagione…

