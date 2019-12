Serie A, top 11 della 15^ giornata: presenti due milanisti

Il portale WhoScored ha pubblicato la formazione migliore dopo la 15.a giornata di Serie A, con due calciatori rossoneri tra i top.

Il Milan ed i propri talenti tornano sulle prime pagine. La vittoria meritata di Bologna ha mostrato finalmente un gruppo rossonero vivo e compatto.

Il successo per 3-2 ha risaltato anche le prestazioni di alcuni singoli. In particolare Giacomo Bonaventura e Krzysztof Piatek si sono rivelati tra i migliori in campo. Elogi in particolare per il polacco, finalmente tornato a disputare una gara concreta e d’aiuto al resto dei compagni.

Non è un caso se il portale di numeri e statistiche WhoScored ha inserito sia Bonaventura che Piatek nella formazione ideale della 15^ giornata di Serie A.

In questa TOP-11 speciale Bonaventura è stato inserito nel centrocampo ideale assieme a Berardi, Djuricic e Ansaldi, con un punteggio di 8.1 come coefficiente personale. Piatek invece in un tandem virtuale con Zaza, premiato dopo il gol ed il rigore procurato contro il Bologna.

Insomma un bel riconoscimento per questi calciatori del Milan, ormai pronti a rilanciarsi. In particolare il bomber polacco è tornato a segnare dopo più di un mese. Segnali positivi in vista della seconda parte di stagione, quando servirà un Milan concreto e vincente.

Sportmediaset – Milan, Ibrahimovic aspetta un rilancio. Intanto aumenta la concorrenza